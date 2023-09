Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mutmaßlicher Einbrecher leistet massiv Widerstand

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße wurde in der Nacht auf Sonntag ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Zeugen hatten die Polizei gegen 1.20 Uhr alarmiert, nachdem Taschenlampen-Licht in einem Mehrfamilienhaus bemerkt wurde. Vor Ort konnten beschädigte Fenster und eine beschädigte Tür festgestellt werden. Der 42-jährige Tatverdächtige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und leistete bei seiner Festnahme massiven Widderstand. Bei der Dursuchung des Tatverdächtigen konnten außerdem Drogen gefunden und sichergestellt werden. Dem 42-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

