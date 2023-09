POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Verletzte auf Motorrad nach Unfall

Recklinghausen (ots) - Nachdem ein 31-Jähriger in Recklinghausen am Samstagnachmittag tödlich verletzt wurde, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Bochum Anträge auf Untersuchungshaft wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen die Tatverdächtigen. Die drei Männer wurden am Sonntag am Amtsgericht Recklinghausen ...

