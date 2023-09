Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Tatverdächtige nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft - Nachtrag

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein 31-Jähriger in Recklinghausen am Samstagnachmittag tödlich verletzt wurde, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Bochum Anträge auf Untersuchungshaft wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen die Tatverdächtigen. Die drei Männer wurden am Sonntag am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Hier wurden die Anträge bestätigt und die Haftbefehle sofort vollstreckt.

Im Rahmen einer Mordkommission laufen die Ermittlungen derzeit weiter. Von der Tathandlung liegt eine Videoaufnahme vor. Die Aufnahme stammt aus der Überwachungskamera einer Änderungsschneiderei. Zum genauen Inhalt der Aufnahme werden bislang keine Angaben gemacht.

Einer der drei Tatverdächtigen, ein 30-jähriger Recklinghäuser, hatte sich nach der Tat auf einer Polizeiwache gemeldet. Hier wollte er eine Strafanzeige wegen der Auseinandersetzung als Geschädigter stellen. Die Polizeibeamten erkannten in dem Mann aber einen der Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Die beiden weiteren Männer konnten am Abend durch Spezialkräfte der Polizei in einer Wohnung festgenommen werden.

Hier finden Sie den Link zur ersten Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5610013

Für die Staatsanwaltschaft Bochum: Staatsanwalt Rademacher Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Kahlhoff

