Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Älterer Mann belästigt 10-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem älteren Mann, der am Samstagnachmittag einen 10-jährigen Jungen belästigt hat. Der 10-jährige Gladbecker war auf dem Spielplatz an der Kieler Straße. Während des Spielens, gegen 16.10 Uhr, wurde er von dem unbekannten Mann angesprochen. Der Junge ignorierte den Mann und ging ein paar Meter weg. Der fremde Mann setzte sich daraufhin neben den Jungen und berührte ihn mehrfach. Als ein weiteres Kind dazukam, ging bzw. fuhr der Mann - auf einem Fahrrad - in Richtung Kirche weg. Auch zwei Frauen (Zeuginnen) wurden auf den Vorfall aufmerksam und alarmierten daraufhin die Polizei. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: älterer Mann (65 Jahre alt), ca. 1,80m bis 1,90m groß, Schnäuzer, Brille, bekleidet mit einer braun/schwarzen Jacke und blauer Jeans. Er hatte einen weißen Fahrradhelm dabei. An seinem Fahrrad (vermutlich Pedelec/E-Bike) hingen zwei Satteltaschen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall selbst machen können. Wer etwas mitbekommen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

