Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Betrüger erneut mit "Schockanruf" erfolgreich

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Bladenhorst ist erneut eine Seniorin auf die Betrugsmasche "Schockanruf" hereingefallen. Diesmal hat es eine 82-Jährige aus Castrop-Rauxel getroffen. Die Frau bekam am Mittwochmittag einen Anruf. Die Frau am Telefon gab an, die Tochter der 82-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, weshalb eine Kaution gezahlt werden müsse. Eine Stunde später erschien eine Frau an der Wohnanschrift der 82-Jährigen und holte das Geld bzw. die Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro ab. Später fiel der Betrug dann auf. Angezeigt wurde die Tat am Wochenende. Die "Geldabholerin" wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,60m bis 1,65m groß, normale Statur, kurze dunkelblonde Haare.

