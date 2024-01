POL-MFR: (100) Gesichtsverletzung nach Auseinandersetzung am Plärrer - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Sonntagabend (28.01.2024) griffen bislang unbekannte Täter einen 36-jährigen Mann in Nürnberg Eberhardshof an. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise. Der 36-Jährige hielt sich am Abend auf einer Parkbank im Bereich des Spielplatzes am Leiblsteg auf. Gegen 19:45 ...

mehr