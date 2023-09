Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bauzäune in Sibbesse entwendet

Hildesheim (ots)

SIBBESSE - (rb) Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag, 15.09.23, 13:00 Uhr, und Montag, 18.09.23, 15:00 Uhr, von einer Baustelle in der Petzer Straße 16 Schrankenzäune, sowie die dazugehörigen Fußplatten. Zeugen zu diesem Diebstahl werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld, unter der Telefonnummer 05181/80730, in Verbindung zu setzen.

