POL-MFR: (98) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Ansbach - Zeugenaufruf

Spardorf (ots) - Am Samstagabend (27.01.2024) brachen unbekannte Personen in ein Wohngebäude in Spardorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 17:55 Uhr und etwa 21:00 Uhr mutmaßlich über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Straße Köhlerhof. Im Innenraum durchwühlten sie mehrere Schränke und ...

