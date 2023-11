POL-DU: Mittelmeiderich: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt tatverdächtige Schläger?

Duisburg (ots) - Zwei Seniorinnen sind am Wochenende Opfer von Handtaschen-Räubern geworden. In beiden Fällen sucht die Kripo Zeugen: Am Samstagvormittag (18. November, 10:45 Uhr) riss ein Unbekannter einer 78-Jährigen im Kreuzungsbereich Erlenstraße/Fischerstraße in Wanheimerort die Einkaufstasche aus der Hand. Mit den Einkäufen der Seniorin, ihrem ...

mehr