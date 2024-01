Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Tank- und Rastanlage - Tatverdächtige festgenommen

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Montag (29. Januar) kam es zu einem Einbruch in die Tank- und Rastanlage Siegburg Ost an der Autobahn 3. Gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine Alarmauslösung in der Raststätte, die zum Tatzeitpunkt geschlossen war, informiert. Mehrere Streifenwagen fuhren zu der Rastanlage und umstellten das Objekt. Dabei bemerkten sie eine aufgehebelte Tür im hinteren Bereich der Raststätte, wodurch sich die Täter mutmaßlich Zugang verschafft hatten. Im Verkaufsraum standen mehrere Schränke und Schubladen offen. Die Tatverdächtigen waren bereits flüchtig. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers konnten zwei Tatverdächtige, dich sich in einem angrenzenden Waldstück offensichtlich versteckt hatten, festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger befand sich auf dem Raststättengelände in einem PKW, der mutmaßlich als Fluchtfahrzeug dienen sollte. Auch der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Getränkeflaschen von geringem Wert entwendet. Die drei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittler prüfen, ob die Verdächtigen einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an. (Re)

