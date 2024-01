Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bier und Mett geklaut/Kühlwagen aufgebrochen

Windeck (ots)

In Windeck wurde in der Nacht von Freitag (26. Januar) auf Samstag (27. Januar) ein Kühlwagen aufgebrochen. Der Anhänger war vor einer Turnhalle in der Bodelschwinghstraße in Windeck abgestellt. Ein Zeuge gab an, dass der Anhänger am Freitag um 21:00 Uhr noch unbeschädigt und beladen war. Am Samstag stellte der Mann gegen 11:40 Uhr fest, dass über 20 Fässer mit insgesamt rund 100 Litern Bier, gut 10 Getränkekisten, acht Kartons mit Schnapsfläschchen sowie eine größere Menge Mett und Käse weg waren. Die Sachen waren für eine Karnevalsveranstaltung vorgesehen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten offenbar eine Tür des Kühlanhängers ausgebaut und gelangten so an das Diebesgut. Aufgrund der Menge und des Gewichts wird davon ausgegangen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der Ware nutzten. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann ist aufgefordert, sich bei der Polizei unter 02241 541-3421 zu melden. (Uhl)

