Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus und Wohnwagen

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstag (25. Januar) wurde im Zeitraum zwischen 13:00 und 21:45 Uhr in ein Einfamilienhaus und in einen Wohnwagen an der Geschwister-Scholl-Straße in Sankt Augustin-Menden eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Einbrecher entwendeten Armbanduhren in einem Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Zudem hebelten sie noch die Tür des Wohnwagens, der sich ebenfalls auf dem Grundstück befindet, auf und suchten nach etwas Wertvollem. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Wohnwagen nichts entwendet. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell