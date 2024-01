Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Straßenlaternen manipuliert/Lebensgefahr

Hennef (ots)

Zwischen dem 08. und 18. Januar kam es in Hennef zu mehreren Manipulationen an Straßenlaternen. In den Ortsteilen Altenbödigen, Attenberg, Bülgenauel und Lichtenberg öffneten Unbekannte die Abdeckkappen an Straßenlaternen. Im Inneren wurden dann die Schraubensicherungen herausgeschraubt und somit die Stromversorgungen der Lampen unterbrochen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der oder die unbekannten Täter das Licht ausschalteten, um ungesehen Zigarettenautomaten in der Nähe aufbrechen zu können. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3521. Außerdem spricht die Polizei eine deutliche Warnung aus: Die stromführenden Bestandteile der Straßenlaternen können nach Entfernung der Abdeckung freiliegen - es besteht somit Lebensgefahr! Halten Sie ausreichend Abstand zu geöffneten Laternen und melden Sie die entsprechende Laterne umgehend bei der Stadt Hennef oder der Polizei. (Uhl)

