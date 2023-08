Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Nach Führerscheinentzug trotzdem Auto gefahren

Ulm (ots)

Am Samstagabend fuhr eine Streife des Polizeiposten Ochsenhausen in der Memminger Straße. Ihnen kam ein Audi entgegen. Weil sie wussten, dass dem Halter die Fahrerlaubnis entzogen war, wendeten sie und kontrollierten das Auto. Tatsächlich war wieder der 44-jährige Halter am Steuer. Das Auto wurde an Ort und Stelle abgestellt und der Schlüssel einbehalten.

+++++++++++++++++++++++++++ 1574734

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell