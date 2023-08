Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Im Streit mit Messer zugestochen

Ulm (ots)

In der Nacht kam es in einer Bar in der Stuttgarter Straße zum Streit zwischen zwei Männern. Dieser wurde dann vor dem Gebäude fortgesetzt. Als die Auseinandersetzung aggressiver wurde, wurden beide Streithähne durch Zeugen getrennt. Als der 21-Jährige dann nochmal umkehrte, stach er mit einem Messer zu. Sein 44-jähriger Kontrahent wurde am Bauch getroffen und erlitt eine stark blutende Wunde. Daraufhin flüchtete der 21-Jährige. Er fuhr dann mit seinem Auto zur nächsten Tankstelle um zu tanken. Weil er aber kein Geld dabei hatte, ergab sich ein längeres Gespräch, während dem er auch das Vorkommnis in der Gaststätte erwähnte. Von der Tankstelle wurde die Polizei verständigt. Nachdem er dort seine Daten hinterlassen hatte, fuhr er in Richtung Stuttgart weg. Unweit der Tankstelle konnte er durch eine Fahndungsstreife angehalten werden. Er war deutlich alkoholisiert und ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wird wegen einer gefährlichen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

+++++++++++++++++++++++++++ 1575556 u. 1576204

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell