Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinschaftlicher schwerer Raub: 18-Jähriger verletzt - Zwei 21-Jährige in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat zwei 21-jährige Männer am Donnerstag, 22. Juni, nach einem gemeinschaftlichen schweren Raub mit Messer vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Freitag, 23. Juni, Untersuchungshaft gegen die Männer.

Die beiden Verdächtigen holten einen 18-Jährigen am Mittwoch, 21. Juni, gegen 19.30 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Auto ab. Bereits im Wagen kam es aufgrund von privaten Streitigkeiten zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung. Außerdem entwendete einer von ihnen dem 18-Jährigen das Mobiltelefon. An der Duvenstraße stieg ein 22-jähriger Tatverdächtiger hinzu. Gemeinsam fuhren die vier Männer zu einem Feldweg im Stadtteil Mülfort und stiegen aus. Vor Ort bedrohte das Trio den 18-Jährigen mit einem Messer, sie beraubten ihn und schlugen ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Dann ließen sie von ihm ab und fuhren davon.

Im Laufe der Ermittlungen konnten zwei der drei Männer vorläufig festgenommen werden. Beide sind kriminalpolizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft führten die Ermittler diese am Folgetag einem Haftrichter vor, der sie in Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen gegen den dritten Tatverdächtigen dauern noch an. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell