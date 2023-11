Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 70-jährige Frau in Supermarkt beklaut

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Göttinger Straße, Dienstag, 07.11.2023, 10.00 Uhr - 10.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Eine 70-jährige Frau aus Moringen hielt sich am Dienstagvormittag in einem Supermarkt an der o.g. Anschrift auf.

Während ihres Aufenthaltes bat eine bislang unbekannte männliche Person um ihre Hilfe und kam in Zuge dessen sehr nah an sie heran.

Als sie den Mann aufforderte Abstand zu halten und einen Mitarbeitenden um Hilfe zu fragen entfernte sich die Person.

Kurz darauf stellte sie das Fehlen ihres Geldbörse aus ihrer Handtasche fest.

Neben rund 90,00 Euro Bargeld wurden diverse Personaldokumente und Scheckkarten entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell