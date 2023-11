POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Roller-Fahrerin

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Unter dem Pferdestiege, Montag, 06.11.2023, 07.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen in dessen Verlauf eine Person leicht verletzt wurde. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Waake wollte mit seinem Pkw von einem Parkplatz nach rechts in die Straße "Unter dem Pferdestiege" einbiegen. Hierbei übersah er eine von ...

mehr