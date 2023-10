Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl am Windpark zwischen Winterbach und Alsweiler

Winterbach/Alsweiler (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 29.09.2023, wurden am Windpark zwischen Winterbach und Alsweiler von unbekannten Tätern zwei Batterien aus dem Notstromaggregat einer Windkraftanlage entwendet. Hierzu wurde von den Tätern das Schloss des Aggregats gewaltsam aufgebrochen. Aus einem neben der Windkraftanlage stehenden Tank sind ca. 700 Liter Diesel-Kraftstoff abgezapft worden. Zum Abzapfen wurde das Schloss des Dieseltanks aufgebrochen. Der Diesel dürfte in einen anderen Tank oder in mitgeführte Kanister abgezapft und zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet worden sein.

Die Polizei St. Wendel (Tel. 06851 - 898 0) sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl machen können bzw. auffällige Fahrzeuge oder Personen im näheren Bereich des Tatortes beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell