POL-WND: Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in Namborn-Eisweiler

St. Wendel (ots) - Am 15.09.2023 beobachtete eine aufmerksame Zeugin gegen 16.15 Uhr eine Unfallflucht in St. Wendel in der Bahnhofstraße in Höhe der Sparkasse. Hier parkte ein schwarzer PKW am rechten Fahrbahnrand, als ein Lieferwagen vor ihm einparken wollte. Der Fahrer fuhr hierbei jedoch zu weit rechts, sodass er das geparkte Fahrzeug streifte und beschädigte. Die Daten des Unfallverursachers sind der Polizei in St. Wendel bekannt. Die Personalien des Geschädigten ...

mehr