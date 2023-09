Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

66646 Marpingen, OT Alsweiler, Tholeyer Straße (ots)

In der Nacht von Freitag, den 22.09.203 auf Samstag, den 23.09.2023 kam es in der Tholeyer Straße in Alsweiler zu einem Verkehrsunfall, woraufhin der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug flüchtete. Dieser fuhr zuvor offensichtlich von Tholey kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte Alsweiler, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidierte. Es konnten diverser Fahrzeugteile sowie silberner Lackantrag des verursachenden Fahrzeuges vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden, unter anderem Teile einer auffälligen "Hella"-Zusatzbeleuchtung. Weiter wurde eine 22 Meter lange Brems- bzw. Blockierspur festgestellt, welche dem Verursacher zugeordnet werden konnte. An dem geschädigten Pkw ist hoher Sachschaden entstanden.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

