Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Wassersportler durch Autofähre gerettet - 88709 Meersburg

Göppingen (ots)

88662 Meersburg - Bodenseekreis, Fährlinie Konstanz/Meersburg

Ein in Seenot geratener Segler wurde am Donnerstag Nachmittag auf dem Bodensee zwischen Konstanz und Meersburg durch die Besatzung einer Autofähre gerettet. Der aufmerksame Schiffsführer der Autofähre "Meersburg" beobachtete gegen 16:15 Uhr das Kentern eines kleinen Segelboots und leitete unverzüglich ein Rettungsmanöver ein. Somit wurden zahlreiche Fahrgäste Zeugen der beherzten Seerettung. Der 79-jährige Segler aus dem Kanton Thurgau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Dessen gekentertes Boot wurde durch die Wasserschutzpolizei Überlingen geborgen und in den Heimathafen geschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell