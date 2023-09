Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Apotheke

Alsweiler (ots)

Im Marpinger Ortsteil Alsweiler sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Apotheke eingebrochen. Dabei wurde mehrere Türen angegangen und die Räumlichkeiten betreten. Hier rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten diese. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

