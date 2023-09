Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall der etwas anderen Art auf der B 41

B 41, St. Wendel (ots)

Nicht schlecht staunte die 44jährige eine Fahrzeugführerin aus Freisen als sie am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr über die B 41 fuhr. Sie bewegte sich in Fahrtrichtung St. Wendel als sie in Höhe der Abfahrt Alsfassen hinter einer Kurve einen blauen Werkzeugkoffer mitten auf der Fahrbahn entdecken musste, den augenscheinlich ein anderes Fahrzeug zuvor verloren hatte. Die Geschädigte bremste noch, konnte ein Überfahren des Koffers jedoch nicht mehr verhindern. Dieser verkeilte sich im Unterboden des PKW und beschädigte diesen. Falls Zeugen Beobachtungen hinsichtlich des Verlierers oder des Unfalls gemacht haben, werden diese gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell