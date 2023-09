Polizei Dortmund

POL-DO: Von Hühnern, Tempo 30 und dem Notruf: Polizeiquiz auf dem Sommerfest der Kinderklinik

Mit einem besonderen Quiz und vielen Informationen begleitet die Polizei am Samstag (9.9.) das Sommerfest der Dortmunder Kinderklinik. Von 14 bis 17 Uhr gibt es an der Beurhausstraße / Humboldtstraße ein starkes Programm vor allem für junge Besucherinnen und Besucher.

Das Polizeiquiz stellt Fragen u.a. zum sicheren Schulweg, zum Notruf der Polizei und zur Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Die Antworten gibt es am Stand der Polizei. Auch die Antwort auf die Frage, wie viele Hühner unser Polizeihauptkommissar Müller besitzt und wie sein Lieblingshuhn heißt ...

Eltern können ihren Kindern selbstverständlich helfen. Zu gewinnen gibt's beim Polizeiquiz Besuche von Polizeiwachen (in der Stadt und auf der Autobahn), eine Aktion mit der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums und einen besonderen Schulwegeinsatz mit der Polizei.

So geht's: Zweiseitiges Quiz am Stand der Polizei abholen, Antworten finden, ausfüllen und am Stand der Polizei wieder abgeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigen wir telefonisch.

Die Gäste können auf dem Sommerfest das Teddy-Krankenhaus besuchen, ihr Kuscheltier röntgen lassen, sich schminken lassen, an einer Tombola teilnehmen und sehen, was die Clowns so anstellen.

