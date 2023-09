Polizei Dortmund

POL-DO: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Lkw in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0846

Am Samstagnachmittag (2. September) um 15:24 Uhr kam es an der Kreuzung Dorstfelder Allee/ Dorstfelder Hellweg in Dortmund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec- und Lkw-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 51-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Pedelec den Radweg des Dorstfelder Hellwegs in Richtung Osten. Er beabsichtigte an der Kreuzung Dorstfelder Hellweg/ Dorstfelder Allee weiter geradeaus in Richtung Emscherbrücke zu fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Mann aus Lünen mit dem Lkw in der Dorstfelder Allee in Richtung Süden. Als er die Kreuzung passierte, kam es zu einer Kollision mit dem querenden Pedelec-Fahrer.

Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.250 EUR.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell