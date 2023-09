Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 46 bei Hagen-Hohenlimburg

Dortmund (ots)

Lfd.-Nr.: 0845

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 in Höhe der Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg kam es am Samstagnachmittag (02. September 2023) gegen 13:40 Uhr. Ein 45-jähriger Motorradfahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 45-jährige Werdohler auf seinem Motorrad auf der A46 in Fahrtrichtung Hagen. Auf dem linken Fahrstreifen touchierte er die Leitplanke, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 45-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Hagen-Elsey für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Gegen 19:45 Uhr (02.September 2023) wurde die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben.

