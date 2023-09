Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Diebstahl - Transporter mit Diebesgut sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0847

Die Dortmunder Polizei stellte nach Hinweisen einen mit mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern und Baumaschinen beladenen Transporter sicher.

In der Nacht zu Dienstag (4. September) hat ein achtsamer Zeuge in der Schleswiger Straße in Dortmund gegen 21:50 Uhr zwei dunkel bekleidete Personen beobachtet, die mehrere Fahrräder in einen weißen Transporter luden. Dies kam ihm verdächtigt vor, woraufhin er die Polizei informierte.

Polizeibeamte stellten den gemeldeten Transporter in der Schleswiger Straße fest. Auf der Ladefläche befanden sich ca. 70 - 80 Werkzeugkoffer und ca. 20 teils hoch- und neuwertige Fahrräder. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Fahrrad aus einem Diebstahl stammt.

Die Polizei stellte den Transporter mitsamt den Baumaschinen und Fahrrädern sicher.

Die Ermittlungen gegen eine 54-jährige Frau und einen 34-jährigen Mann aus Dortmund dauern an.

