Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall mit größerem Schaden in Alsweiler

Alsweiler (ots)

Am späten Montagvormittag ist es in Alsweiler zu einem Unfall mit größerem Schadensbild gekommen. Die 65jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Fahrzeug die L133 von Marpingen kommend in Richtung Alsweiler, als sie aus bislang ungeklärter Ursache noch vor der beginnenden Ortslage über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei kollidierte sie zunächst mit mehreren Verkehrszeichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit weiteren Verkehrszeichen. Nach mehreren Metern kam sie im am angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Hierbei erlitt das Fahrzeug augenscheinlich einen Totalschaden. Durch die Beschädigungen traten Betriebsstoffe aus, die ordnungsgemäß beseitigt wurden. Eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht. Die erwähnten Verkehrszeichen wurden ebenfalls beschädigt. Die Fahrerin kam vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell