Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Auseinandersetzung in der Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (15.09.2023) kam es in Lübeck zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der mindestens ein Mensch verletzt wurde. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizei warnt vor der Verbreitung eines in den sozialen Medien veröffentlichen Videos des Geschehens.

Gegen 15:30 Uhr des Freitagnachmittags gerieten mehrere Personen in der Sandstraße in Lübeck aneinander. In diesem Zuge gab es eine gewaltsame Auseinandersetzung, nach der ein Mann ins Krankenhaus musste. Hintergründe und Umstände des Tatgeschehens sind nun Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizei in Lübeck. Diese laufen auf Hochtouren. Vor diesem Hintergrund können aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Derzeit kursiert in den sozialen Medien ein Videomitschnitt des Geschehens. Die Polizei mahnt vor der weiteren Verbreitung dieses Videos und fordert dazu auf, das Video von eigenen Geräten umgehend zu löschen und auf keinen Fall weiter zu verbreiten oder zu teilen. Es könnten dadurch Straftatbestände erfüllt werden.

Es wird nachberichtet. Rückfragen werden beantwortet ab Montag, 18.09.2023, 09:00 Uhr.

