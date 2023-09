Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuerwehren verhindern Großbrand Owschlag - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 04.09.2023, 17:51 Uhr Feuer Standard (FEU 00), 18:03 Uhr Feuer Größer als Standard (FEU G 00)

Rendsburg (ots)

Am Montagabend (04.09.2023) brannte aus bisher unbekannter Ursache der Anbau eines Wohnhauses in der Dorfstraße in Owschlag. Beim Eintreffen der Feuerwehren waren die Anwohner bereits aus dem Haus. Der Anbau bestehend aus Garage und mehreren Schuppen stand in Flammen, sie schlugen bereits auf das angrenzende Wohnhaus über. Durch einen massiven Löschangriff und eine Riegelstellung konnte das Wohnhaus vor den Flammen gerettet werden, dazu mussten die Brandschützer über mehrere hundert Meter Schlauchmaterial verlegen. Die Löschmaßnahmen konzentrierten sich daher auf den Anbau des Hauses. Mit mehreren Strahlrohren und Atemschutzgeräteträgern gelang es den Feuerwehren Owschlag, Norby, Brekendorf und Alt Duvenstedt das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Mit Hilfe von landwirtschaftlichen Maschinen wurde der Anbau auseinandergerissen um an die Glutnester zu kommen. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Feuerwehr Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) nachalarmiert, damit ausreichend Atemschutzgeräteträger zur Verfügung stehen. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Dorfstraße war für die Dauer des Einsatzes für den Bereich gesperrt worden, der Verkehr wurde umgelenkt. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Die Kriminalpolizei wird die Brandstelle beschlagnahmen und die Ermittlungen aufnehmen.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Owschlag, Feuerwehr Norby, Feuerwehr Brekendorf, Feuerwehr Alt Duvenstedt, Feuerwehr Kropp, Rettungsdienst RKiSH, Rettungsdienst Kreis Schleswig-Flensburg, Polizei, Kripo, Feuerwehrtechnische Zentrale, Amtswehrführung und Kreispressewart Text und Fotos: Daniel Passig Kreispresseteam KFV RD-ECK

