Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Großfeuer in Fockbek zerstört Lagerhalle - 70 Einsatzkräfte löschten das Feuer

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Fockbek - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 13.08.2023, 20:44 Uhr Feuer größer als Standard (FEU G 00)

Am Sonntagabend (13.08.2023) ist aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer in Lagerhalle ausgebrochen. Die ca. 30x20 Meter große Halle brannte beim Eintreffen der Feuerwehren bereits schon in Vollbrand. Passanten berichteten das es zuvor mehrere laute Knalle gab und anschließend eine große schwarze Rauchsäule am Himmel zu sehen war. Diese konnte man auch mehrere Kilometer entfernt sehen. Die Feuerwehren Fockbek und Nübbel mussten die Wasserversorgung über mehrere Hundert Meter aufbauen. Durch das Zügige eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus sowie die angrenzenden Bäume verhindert werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 2 erhöht, hinzu alarmiert wurden die Feuerwehr Rendsburg, der Löschzug-Gefahrgut sowie die Technische Einsatzleitung. Das Feuer konnte erst durch den massiven Löscheinsatz unter Kontrolle gebracht werden. In der Halle befanden sich mehrere Landwirtschaftliche Maschine und Geräte. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich noch bis in die Nacht. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlung aufnehmen und den Brandort beschlagnahmen. Zur Schadenshöhe sowie zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Fockbek, Feuerwehr Nübbel, Feuerwehr Rendsburg, Löschzug-Gefahrgut, Technische Einsatzleitung, Amtswehrführung Amt Fockbek, Polizei, Kripo, Rettungsdienst und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell