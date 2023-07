LPI-J: Baum umgestürzt

Tröbnitz (ots) - Wiederholt wurde in einen Getränkehandel in Tröbnitz eingebrochen. Der junge Täter, von dem es Aufnahmen der Überwachungstechnik gibt, drang über einen Nebengelass gegen 04:00 Uhr in das Objekt im Lehmbergtal ein, durchwühlte das Büro und flüchtete schließlich mit Getränken und einer geringen Menge Bargeld. Wer hat am Samstagmorgen eine auffällige Person gesehen, die sich im Bereich des Gewerbegebietes Tröbnitz aufhielt. Der Täter trug ...

