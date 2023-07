Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Schnellrestaurant

Dorndorf-Steudnitz (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter drangen am Samstagmorgen in einen Imbiss in Dorndorf-Steudnitz ein. Wie die Überwachungsbilder aus dem Laden zeigen, hebelten die Beiden zunächst die Eingangstür und folgend die Kasse auf, aus welcher sie Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Bereich entnahmen. Zudem entwendeten sie zwei Geldbörsen, welche sich ebenfalls im Geschäft befanden. Die Polizei Saale-Holzland erbittet sachdienliche Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen, die sich am Samstag gegen 01:30 Uhr im Bereich der Eschenstraße aufhielten.

