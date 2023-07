LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots) - Am Samstagmorgen wurde die Polizei Jena über einen Einbruch in einen Frieseursalon in Drackendorf informiert. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der Täter im Zeitraum von Freitag 16 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr durch ein angekipptes Fenster in das Geschäft gelangte. Das Fenster wurde mit Gewalt geöffnet und der Täter öffnete anschließend die Kasse, woraus er einen Betrag von 100 Euro Bargeld ...

mehr