POL-VIE: Unbekannte brechen in Grundschule ein

Niederkrüchten (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, griffen drei Personen einen 41-jährigen Niederkrüchtener in einer Parkanlage an der Mittelstraße an. Die drei Personen kamen zu dem Niederkrüchtener und schlugen ihn zu Boden. Dort traten sie weiter auf ihn ein. Das Handy des Mannes nahmen sie an sich und flüchteten anschließend vom Tatort. Zeugen ...

