Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen

KFV Sigmaringen: Gebäudebrand in Krauchenwies

Feuerwehr verhindert schlimmeres

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Krauchenwies (ots)

Um 03.27 Uhr in der Nacht kam die Alarmierung zum Brandeinsatz in Krauchenwies. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein direkt an ein Wohnhaus angebauter Freisitzbereich und ein daneben befindlicher Carport bereits in Vollbrand. Durch das schnelle und überlegte Eingreifen der Feuerwehr Krauchenwies wurde eine Brandausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus verhindert. Mit 5 C-Rohren und 3 Trupps unter Atemschutz wurde das Feuer schnell abgelöscht. Im Einsatz waren über 60 Einsatzkräfte aller drei Löschbezirke mit Krauchenwies und Ablach, Bittelschieß und Hausen sowie Göggingen. Die Feuerwehr Sigmaringen unterstützte mit der Drehleiter sowie der Führungsunterstützung. Vom Rettungsdienst waren die SEG Mengen im Einsatz und sichteten 11 betroffene Personen, von denen jedoch niemand verletzt wurde. Kräfte der PSNV (Notfallseelsorge) sowie der Kreisbrandmeister Michel Reitter waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Sigmaringen, übermittelt durch news aktuell