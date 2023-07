Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann von drei Personen geschlagen und ausgeraubt - Zeugensuche

Niederkrüchten (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, griffen drei Personen einen 41-jährigen Niederkrüchtener in einer Parkanlage an der Mittelstraße an. Die drei Personen kamen zu dem Niederkrüchtener und schlugen ihn zu Boden. Dort traten sie weiter auf ihn ein. Das Handy des Mannes nahmen sie an sich und flüchteten anschließend vom Tatort.

Zeugen berichten, dass zwei der drei Täter männlich, 20-25 Jahre alt, ungefähr 170 bis 175cm groß und blond gewesen sind.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nach weiteren Zeugen: Haben Sie die Tat gesehen und kennen möglicherweise die Täter? Melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /cb (671)

