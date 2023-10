Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Fahndungserfolg - Zigarettenautomat-Aufbrecher gehen den Ermittlern ins Netz (06.10.2023) (Königsfeld)

Königsfeld (ots)

Ein Fahndungserfolg gelungen ist Beamten des Polizeireviers St. Georgen am frühen Mittwochmorgen. Gegen 1.30 Uhr nahmen sie in der Königsfelder Hermann-Voland-Straße drei Männer im Alter zwischen 37 und 40 Jahren fest, die versuchten, einen Zigarettenautomat zu stehlen. Ihr Auto hatten die Tatverdächtigen unweit des Tatortes abgestellt. Darin befand sich Diebeswerkzeug und auch die von der Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchungen bei den drei einschlägig bekannten Männern aus dem Raum Villingen-Schwenningen führten zum Auffinden von weiteren Beweismitteln. Das Trio steht in Verdacht, für eine ganze Serie von Zigarettenautomat-Diebstählen im Schwarzwald-Baar-Kreis und angrenzenden Landkreisen verantwortlich zu sein, wobei ein erheblicher Schaden entstand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft für alle drei Tatverdächtigen an. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

