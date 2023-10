Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Duchtlingen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der St. Gallus-Kirche (03./04.10.2023)

Duchtlingen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochnachmittag, 17 Uhr, an der St. Gallus-Kirche in der Hegaustraße verursacht. Der Unbekannte riss den an einer Treppe angebrachten linken Wandlauf aus der Wand und verbog den rechten.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Randalierers nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, entgegen.

