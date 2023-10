POL-KN: Polizei warnt vor Betrug auf Verkaufsplattformen!

Duchtlingen (ots) - Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochnachmittag, 17 Uhr, an der St. Gallus-Kirche in der Hegaustraße verursacht. Der Unbekannte riss den an einer Treppe angebrachten linken Wandlauf aus der Wand und verbog den rechten. Sachdienliche Hinweise auf die Identität des ...

mehr