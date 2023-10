Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Selgetsweiler, Lkr. Konstanz) Mann bei Arbeitsunfall verletzt (05.10.2023)

Selgetsweiler (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf einer Baustelle in der Pfullendorfer Straße zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein Mann verletzt worden ist. Gegen 12 Uhr stellten Arbeiter mit Hilfe eines Krans eine Innenwand in einem Rohbau auf. Dabei kippte die etwa fünf auf drei Meter große Holzwand und erfasst einen 59-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Neben zwei Rettungswagen waren zudem ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

