Kevelaer (ots) - In der zeit von Samstag (28. Januar 2023) um 20:00 Uhr bis Montag (30. Januar 2023) um 17:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter beide Hinterreifen eines Dreirades, das in einer Fahrradbox an der Straße Am Bahnhof abgestellt war. Wie die Unbekannten die Fahrradbox öffneten, ist bislang nicht geklärt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem ...

