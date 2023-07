Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Kradfahrerin

Ratzeburg (ots)

10. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.07.2023 - B 207/ Pogeez

Am Samstagabend (08. Juli 2023) kam es auf der B 207 an der Einmündung nach Pogeez zu einem Verkehrsunfall bei der eine Kradfahrerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hielt gegen 22:15 Uhr eine 27-jährige Hamburgerin mit einem Kraftrad Suzuki an der Ampelanlage Einmündung Pogeez/ B 207. Als die Ampel für ihre Fahrtrichtung Grünlicht zeigte fuhr die Hamburgerin an und bog in Richtung Mölln ab. Zur gleichen Zeit befuhr eine 50-jährige Lübeckerin mit einem VW Caddy die B 207 in Richtung Lübeck und übersah aus unbekannter Ursache das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für ihre Richtung. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 27-jährige Hamburgerin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, und die 50-jährige Lübeckerin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell