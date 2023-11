POL-NOM: Unfall mit 10.000 Euro Schaden

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Herzberger Straße, Montag, 06.11.2023, 15.32 Uhr NORTHEIM (mil) Zwischen einem 54-jährigen Mann aus Katlenburg und seiner 67-jährigen Nachbarin kam es in der Vergangenheit immer wiederkehrend zu Nachbarschaftsstreitigkeiten. Am Montagnachmittag mündete die zunächst verbale Streitigkeit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 54-jährige Katlenburger ...

mehr