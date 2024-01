Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto erfasst Fahrrad/Radfahrer leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. Januar) kam es in Troisdorf-Spich zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Swisttal mit einem Mercedes-Benz auf der Godesberger Straße. Als der Autofahrer nach links in die Luxemburger Straße einbiegen wollte übersah er nach eigenen Angaben einen Radfahrer, der den gemeinsamen Geh- und Radweg nutzte. Der 22 Jahre alte Zweiradfahrer sah den Pkw und ging davon aus, dass dieser anhalten würde. Der 29-Jährige rollte jedoch langsam weiter, so dass es zur Kollision kam. Dabei verletzte sich der 22-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An Fahrrad und Pkw entstand leichter Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Den Swisttaler erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

