Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior von falschen Handwerkern bestohlen

Siegburg (ots)

Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen, verschafften sich zwei unbekannte Männer am Dienstag (23. Januar) Zutritt zur Wohnung eines 79-jährigen Siegburgers. Gegen 15:00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür an der Aggerstraße. Nachdem sich die zwei Männer als Handwerker vorgestellt hatten, betraten sie die Wohnung des 79-Jährigen. Während einer der beiden den Senior in ein Gespräch verwickelte, suchte der andere nach Wertgegenständen. Nach etwa einer Viertelstunde verließen die beiden Tatverdächtigen die Wohnung. Später stellte der Siegburger fest, dass ein Schmuckkästchen entwendet worden war. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Die beiden mutmaßlichen Diebe können folgendermaßen beschrieben werden: Der Wortführer ist etwa 180 cm groß, circa 30 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Er war mit schwarzer Arbeitskleidung ohne Aufschrift bekleidet. Der andere ist etwa 170 cm groß und war ebenfalls dunkel bekleidet. Wer Angaben zu den beiden Männern machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell