Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Traktorenaufzug in Hennef am 25. Januar

Hennef (ots)

Für Donnerstag (25. Januar) haben Landwirte eine Versammlung in Form einer Sternfahrt bei der Versammlungsbehörde angezeigt. Sie setzen damit ihre Proteste gegen die Sparpolitik der Bundesregierung fort.

In der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr werden rund 100 Traktoren folgenden Aufzugsweg befahren:

Start in Hennef: Wirtschaftsweg am Ende der B8 - auf die Max-Planck-Straße - nach links auf die Europaallee - nach rechts in die Lise-Meitner-Straße - nach links in die Blankenberger Straße - nach links auf die 478 - weiter auf die Straße An d. Brölbahn - weiter auf die Frankfurter Straße bis zur Kreuzung am XXXLutz - nach links in die Stoßdorfer Straße - weiter auf die Bonner Straße - am Kreisverkehr weiter geradeaus auf die Bonner Straße - nach links auf die Wippenhohner Straße - am Kreisverkehr fließende Auflösung der Versammlung.

Die Polizei wird den Aufzug begleiten. Störungen für den öffentlichen Straßenverkehr sind unvermeidbar. Die Einsatzkräfte sind bemüht, diese Störungen so gering wie möglich zu halten.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmern, den oben genannten Bereich möglichst zu umfahren. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell