POL-SU: Hauswand von Grundschule durch Feuer beschädigt

Siegburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag (19. Januar), 16:00 Uhr, bis Montag (22. Januar), 07:00 Uhr, kam es zu einem Brand an einer Grundschule an der Chemie-Faser-Allee in Siegburg. Der Hausmeister des Gebäudes bemerkte am Montag beim morgendlichen Rundgang durch die Schule Brandgeruch. Als er nach draußen ging, sah er ein verbranntes Mobiliarstück, mutmaßlich eine Holztür, die Unbekannte aus einem nahegelegenen Container entnommen und womöglich angezündet hatten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde die Fassade der Hauswand der Schule beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Brandermittler des Rhein-Sieg-Kreises haben bereits die ersten Untersuchungen an der Brandörtlichkeit durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer wurde eingeleitet. Da eine Vorsatztat nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Chemie-Faser-Allee wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung. (Re)

