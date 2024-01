Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geld aus Jackentasche geklaut

Hennef (ots)

Am Montag (22. Januar) kam es in Hennef zu einem Taschendiebstahl. Gegen 12:00 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann auf dem Weg zu seiner Bank, um dort am Automaten Bargeld abzuheben. Kurz vor dem Geldinstitut wurde er von einem Unbekannten angesprochen und nach Wechselgeld für eine Parkuhr gefragt. Der 58-Jährige antwortete, dass er nicht helfen könne und ging in die Bank. Dort hob er Geld im mittleren dreistelligen Eurobereich ab und steckte die Scheine in seine Jackentasche. Kurz nachdem der Hennefer die Bank wieder verlassen hatte, sprach ihn der Fremde am Heiligenstädter Platz erneut an. Diesmal hielt er sein Mobiltelefon hin und bat um eine Wegbeschreibung. Der 58-Jährige gab an, nicht ortskundig zu sein und entfernte sich. Dabei bemerkte er, dass das Bargeld nicht mehr in seiner Jackentasche steckte. Den mutmaßlichen Täter konnte das Opfer nicht mehr sehen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, schwarzhaarig, dunkel gekleidet. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell